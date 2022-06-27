НАТО увеличит силы быстрого реагирования до 300 тысяч из-за угрозы РФ

Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде согласуют решение об увеличении количества войск высокой готовности до 300 тысяч.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, сообщает "Европейская правда".

"На саммите мы укрепим нашу передовую защиту. Мы увеличим боевые группы в восточной части альянса до уровня бригад. Мы трансформируем Силы реагирования НАТО и увеличим количество сил быстрой готовности до 300 тысяч", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что также будут увеличены возможности НАТО реагирования на кризисы и конфликты, включая предварительное размещение вооружений.

"Больше систем защиты, таких как системы противовоздушной обороны, укрепление командования и контроля", – добавил генсек.

Позже генсек уточнил, что расширение до уровня бригад будет не во всех 8 странах, где есть боевые группы, а только в некоторых. "У разных стран разные потребности", - сказал он.

Силы быстрого реагирования НАТО в настоящее время насчитывают около 40 000 военнослужащих.