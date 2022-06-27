G7 договорилась о бессрочной военной и финансовой поддержке Украины

Лидеры стран "Большой семерки" обязуются оказывать Украине бессрочную поддержку в ее защите от вторжения России.

Об этом говорится в тексте проекта заявления, с которым ознакомился Bloomberg.

"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — обещают лидеры стран.

Формулировка важна, потому что члены G7 обеспокоены затягиванием войны, а некоторые, включая Германию и Францию, намекнули, что они могут быть более открыты для идеи о прекращении огня путем переговоров, объясняют журналисты.