Последнее обновление: 13.05.2022 17:46

Страны G7 планируют выделить Украине до 30 млрд евро

На встрече министров финансов G7 в Петерсберге под Бонном на следующей неделе страны Группы семи хотят инициировать бюджетную поддержку Украины на сумму почти 30 миллиардов евро.

По словам участников переговоров, Украина сама озвучила эту финансовую потребность до конца года. Около пяти миллиардов евро ежемесячно уходило, например, на выплаты чиновникам или пенсионерам, которые Украина не может выплатить самостоятельно. Международный валютный фонд считает эти расчеты справедливыми и тоже приходит к подобным цифрам.

Помощь будет предоставляться в форме ссуд и грантов. Так что Киеву не придется возвращать всю сумму. Сумма в 30 миллиардов евро предполагает, что военные действия закончатся в течение года.

Встречу будет принимать немецкий министр финансов Кристиан Линднер, поскольку Германия председательствует в G7 в этом году.

Эта роль усиливает давление на федеральное правительство, чтобы оно показало хороший пример этой помощью.

Ранее по теме


<Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование