Последнее обновление: 20.05.2022 15:43

Страны G7 выделят Украине $19,8 млрд финансовой помощи

Министры финансов стран G7 договорились предоставить Украине $19,8 млрд финансовой помощи, следует из коммюнике по итогам министерской встречи "семерки" в немецком городе Кенигсвинтер.

"В 2022 году мы мобилизуем $19,8 млрд бюджетной поддержки, включая $9,5 млрд новых обязательств... с тем, чтобы помочь Украине закрыть финансовые бреши и продолжить обеспечивать базовые потребности украинских граждан", - говорится в документе, передает Интерфакс.

Предполагается дополнительная помощь для государственных предприятий и частного сектора на Украине, она пойдет в том числе через ЕБРР.

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