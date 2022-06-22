Последнее обновление: 22.06.2022 15:36

Обломки двух беспилотников обнаружены на территории НПЗ в Ростовской области

МЧС РФ сообщило, что пожарные полностью ликвидировали пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, возникший утром в среду, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Пожар начался после того, как украинский беспилотник врезался в конструкции завода.

"Только что заслушал очередной доклад о ликвидации пожара на вакуумной установке Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. На территории завода обнаружены фрагменты двух беспилотников", – заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) - единственный НПЗ в Ростовской области. Завод расположен вблизи Новошахтинска, на расстоянии около 15 километров от границы с Украиной.

Украинские власти инцидент пока не комментировали.

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