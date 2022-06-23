Последнее обновление: 23.06.2022 16:48

Австрия отменит обязательную вакцинацию против коронавируса

Министр здравоохранения Австрии Йоханнес Раух в четверг объявил о достижении договоренности с правительством о том, что в стране будет отменена обязательная вакцинация против коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

По его словам, причинами такого шага стало распространение в Австрии более заразного и менее тяжелого варианта коронавируса "Омикрон", а также тот факт, что "обязанность вакцинироваться никого к вакцинации не принуждает".

Кроме того, эксперты при правительстве Австрии еще с мая отмечали, что решение об обязательной прививке против коронавируса уже не является необходимостью.

Глава австрийского Минздрава пояснил, что даже после введения наказания за отказ вакцинироваться количество желающих привиться не изменилось, а сама дискуссия об этом вызвала "глубокий раскол".

Ожидается, что окончательно решение об отмене обязательной вакцинации будет одобрено в июле. Пока же действие соответствующего закона приостановлено до конца августа.

В Австрии более 74% населения прошли полную вакцинацию против коронавируса. С февраля, с тех пор, как решение об обязательной прививке вступило в силу, этот процент почти не изменился.

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