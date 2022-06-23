Чехия не будет выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года

Чехия не будет выдавать визы и временный вид на жительство россиянам и белорусам до конца марта 2023 года.

Соответствующее решение МИД поддержало правительство страны, сообщает Интерфакс со ссылкой на новостной портал национального агентства печати и информации Чехии.

По их данным, этот шаг призван защитить внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность Чехии. Цель данной меры - оказать давление на Россию и Беларусь, которая поддерживает действия Москвы в Украине, для окончания военного вторжения.

Сообщается, что исключение составляют гуманитарные визы. Кроме того, решение не затронет россиян и белорусов, уже имеющих вид на жительство и желающих его продлить, а также членов семей иностранцев с видом на жительство в Чехии.