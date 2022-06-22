Минобороны РБ проводит мобилизационные учения у границы с Украиной

Вооруженные Силы РБ начали мобилизационные учения с военными комиссариатами Гомельской области.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РБ, учения проводятся в период с 22 июня по 1 июля 2022 года «в соответствии с Планом подготовки в 2021/2022 учебном году».

«Учение проводится ежегодно… Цель - проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по предназначению. В ходе проведения учения будут отрабатываться вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса. За время пребывания на военных сборах с военнослужащими проведут занятия», - говорится в сообщении.

«Основной особенностью предстоящего мобилизационного учения, в отличии от прошедших мобилизационных учений в военных комиссариатах других областей, является то, что поставка мобилизационных ресурсов в воинские части не планируется, а призванные в военные комиссариаты на учебные сборы военнообязанные будут участвовать в мобилизационном учении в составе военных комиссариатов», - также сказано в сообщении.