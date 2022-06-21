Шольц: Германия будет помогать Украине оружием столько, сколько нужно

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин будет помогать Украине, в том числе оружием, столько, сколько потребуется. Об этом Шольц заявил во вторник, выступая перед Федерацией немецкой промышленности.

"Украина относится к нам, она принадлежит к европейской семье", - подчеркнул канцлер Германии.

Он добавил, что на саммите ЕС в Брюсселе будет выступать за предоставление Киеву статуса кандидата на членство, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt .

Он подчеркнул, что Германия будет оказывать Украине военную помощь "столько, сколько Украина будет нуждаться в нашей поддержке", чтобы она могла защититься от нападения России.

Отдельно Шольц прокомментировал "беспрецедентно жесткие" санкции ЕС против России.

"Да, эти санкции вредят и нам, вредят нашим компаниям… Но свобода имеет свою цену. Демократия, солидарность с друзьями и партнерами имеет свою цену. И мы готовы заплатить эту цену", – подчеркнул Шольц.

Немецкий канцлер упомянул также о своей поездке в Украину на прошлой неделе, в частности, визит в разрушенный российскими войсками Ирпень.

"Никогда не забуду картину ужаса, которую я там увидел", – отметил он.

Как сообщалось, после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве лидеры Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за "немедленный" статус кандидата на членство в ЕС для Украины.

На пресс-конференции Шольц заявил, что Германия поддерживает Украину и украинцев с начала российской агрессивной войны - в частности, государство приняло уже 800 тысяч украинских беженцев, а также предоставляет оружие и продолжит это делать.