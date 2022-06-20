Беларусь возобновляет верификационную деятельность в рамках контроля над вооружениями

С 20 июня Республика Беларусь возобновляет верификационную деятельность в рамках действующих международных договоров в области контроля над вооружениями, сообщает Минобороны РБ.

«Сегодня уведомления о ее возобновлении направлены всем государствам – участникам ОБСЕ. Принятие решений об обеспечении иностранной инспекционной деятельности на территории Республики Беларусь будет осуществляться на паритетной основе», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны сообщило, то на этой неделе в рамках транспарентности военные атташе иностранных государств, аккредитованные при Министерстве обороны Беларуси, посетят подразделения Вооруженных сил, которые выполняют задачи по усилению Государственной границы Беларуси с Украиной.