Последнее обновление: 15.06.2022 17:12

Арестович: Украина не заинтересована в «Минске-3»

Украина не заинтересована в заключении мира по сценарию Минских соглашений, заявил советник президента Украины Алексей Арестович.

«Я боюсь, что они (Западная Европа – ред.) будут пробовать добиться Минска-3. Они скажут, что нам нужно заканчивать войну, которая вызвала проблемы с продовольствием и привела к экономическим последствиям, что погибают русские и украинцы, что мы должны сохранить лицо Путину, что россияне совершили ошибки и что мы теперь должны их простить и дать им шанс вернуться в мировое сообщество», - сказал Арестович в интервью немецкому таблоиду Bild.

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