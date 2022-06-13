SIPRI: Риск применения ядерного оружия в мире достиг своего пика

Риск применения ядерного оружия в мире достиг своего пика, говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
По словам экспертов, из-за напряженности в отношениях между странами "ядерного клуба" сейчас самая высокая вероятность применения ядерного оружия со времен Холодной войны.
"Риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо с разгара холодной войны",— говорится в докладе SIPRI.
Ситуацию усугубила война в Украине, которая обострила противоречия между ведущими ядерными государствами.