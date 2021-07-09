Последнее обновление: 09.07.2021 17:16

В Беларуси «затруднены» регистрация авто и выдача водительских прав

В Беларуси возникли сложности с доступом к сервисам МВД из-за проводимых профилактических работ.

Об этом сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на пресс-службе ведомства.

"Доступ к ведомственным информационным сервисам МВД Республики Беларусь временно приостановлен в связи с проведением плановых профилактических работ на сети передачи данных", - цитирует агентство пресс-службу.

Проблемы, в частности, возникли с совершением административных процедур с автотранспортом и водительскими документами.

"Обращаем внимание, что осуществление административных процедур, связанных с регистрацией транспорта и выдачей или обменом водительских удостоверений, временно затруднено по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Впрочем, сложности у МВД возникли еще до плановых профилактических работ. МВД оказалось неготовым к наплыву посетителей из-за введения налога на дороги и еще несколько недель назад отключила сервис, информирующий граждан о находящихся в их собственности автомобилей.

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