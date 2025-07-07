Китай ответил ЕС ограничениями против медицинских компаний

Европейские компании, производящие медицинское оборудование, будут лишены права продавать свою продукцию правительству КНР в качестве контрмеры на ограничения со стороны ЕС на продажу аналогичной китайской продукции. Об этом в воскресенье сообщило Министерства финансов Китая.

Согласно сообщению, ограничения вступили в силу в тот же день и касаются государственных закупок с бюджетом более 45 миллионов юаней (более €5 млн).

В то же время эти ограничения не коснутся европейских компаний, которые инвестировали в Китай и производят продукцию непосредственно в стране, пишет агентство АР.

В июне ЕС объявил, что китайские компании будут исключены из участия в государственных закупках объемом более €5 млн.

Брюссель заявил, что этот шаг призван побудить Китай прекратить дискриминацию европейских компаний, обвинив Пекин в создании "существенных и систематических правовых и административных барьеров на рынке государственных закупок".

"Китай неоднократно заявлял в рамках двустороннего диалога, что готов надлежащим образом решать разногласия с ЕС путем консультаций и договоренностей в сфере госзакупорок. К сожалению, ЕС проигнорировал добрую волю и искренность Китая, продолжая прибегать к ограничительным мерам и создавать новые протекционистские барьеры", – говорится в заявлении представителя Министерства торговли Китая.

В начале мая китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что его страна готова сотрудничать с лидерами ЕС.