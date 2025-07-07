Минобороны Украины запускает "маркетплейс дронов" DOT-Chain Defence

С 7 июля в системе Министерства обороны Украины начал работу DOT-Chain Defence – маркетплейс, где бригады будут самостоятельно покупать беспилотники, а позже – и другие необходимые средства. Об этом сообщил министр Рустем Умеров в Facebook.

DOT-Chain Defence разработала систему для Агентства оборонных закупок (АОЗ) на основе системы DOT-Chain, которую в 2024 году запустил Государственный оператор тыла (ДОТ) для закупки продовольствия для армии.

Система представляет собой маркетплейс, через который бригады смогут самостоятельно заказывать необходимое вооружение и технику напрямую у производителей. По словам министра, это позволит сократить время поставок с месяцев до нескольких недель.

По данным АОЗ, для участия в DOT-Chain Defence свои коммерческие предложения подали более 80 производителей беспилотников с более чем 400 типами БпЛА.

Сначала там будут дроны от 15 компаний, остальные добавят в течение месяца.

"В пилотном запуске примут участие 10 бригад ВСУ, на что Министерство обороны выделило Агентству оборонных закупок миллиард гривен. На эти средства бригады через IT-систему Государственного оператора тыла смогут заказать FPV-дроны, а вскоре – и другие виды БпЛА, средства РЭБ, роботизированные комплексы", – говорится в сообщении Умерова.

Агентство оборонных закупок будет обеспечивать финансирование и выполнение заказов.

Платформа позволяет военным не только заказывать и бронировать средства, но и отслеживать сроки поставки, оставлять отзывы и получать оперативные ответы. Производители, в свою очередь, получат прямую обратную связь от пользователей и понятный механизм сотрудничества с государством.

Новая система должна стать гибкой, прозрачной и оперативной моделью обеспечения украинских защитников необходимым вооружением.