Последнее обновление: 07.07.2025 17:44

В Германии хотят расширить программу субсидий на электроэнергию для бизнеса

Министр экономики ФРГ Катерина Райхе хочет увеличить число немецких компаний - участниц программы субсидирования цен на электроэнергию до 2,2 тысячи с 350. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Такая мера позволит покрывать до половины расходов компаний на электричество в течение трех лет и обойдется государству примерно в €4 млрд, по предварительным оценкам.

Министерство экономики рассчитывает, что план будет согласовываться с представленными в прошлом месяце новыми правилами предоставления госпомощи в рамках ЕС, говорят источники.

При этом план еще должно рассмотреть Министерство финансов, а в случае положительного исхода - также Еврокомиссия.

Райхе добивалась от Брюсселя разрешения на увеличение господдержки тяжелой промышленности ФРГ, отмечает FT.



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