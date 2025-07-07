Последнее обновление: 07.07.2025 13:35

КГК Беларуси начал проверку гособъединения «Гаражи, автостоянки и парковки»

Комитет государственного контроля начал проверку государственного объединения «Гаражи, автостоянки и парковки».

Как сообщает ведомство, в числе проверяемых вопросов: анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; законность и эффективность использования бюджетных средств; соблюдение законодательства по вопросам использования и распоряжения государственным имуществом.

Кроме того, будут рассматриваться принимаемые меры по снижению себестоимости, экономии ресурсов и оптимизации затрат и др.



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