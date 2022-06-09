Эрдоган не пустит Швецию и Финляндию в НАТО, потому что у них в парламентах террористы

Турция не позволит вступить в НАТО странам Северной Европы, "пока террористы присутствуют в их парламентах".

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

"Как вы все знаете, сейчас Швеция является страной, в которой распространяется террористическая организация PKK/YPG/PYD. Даже в их парламентах есть террористы", - сказал Эрдоган.

"Пока эти террористы остаются в парламентах и пока террористические организации продолжают проводить демонстрации с изображениями главарей террористов на улицах Стокгольма, и пока они делают это под защитой шведской полиции, и пока шведское государственное телевидение продолжает транслировать интервью с лидерами террористов, мы не можем сказать им: "Вперед, пожалуйста, присоединяйтесь к НАТО", добавил турецкий президент.

То же касается и Финляндии, сказал Эрдоган, отметив, что эта страна также "занимается многими подобными видами деятельности, к сожалению".

Накануне президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заверил его в поддержке вступления страны в НАТО до подачи заявки на членство.

Финляндия и Швеция 18 мая вместе подали заявки на вступление в НАТО, запустив процедуру членства.