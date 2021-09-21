Минфин Беларуси трудится над новыми кредитами от России

Белорусская сторона ведет переговоры с правительством России о сроках и условиях предоставления новых кредитов на сумму до $630 млн.

"Эксперты работают над получением кредитной поддержки (от России) в сумме $630 млн. По суммам траншей и срокам пока не готовы отвечать, так как ведется работа", - сообщил представитель пресс-службы Минфина РБ, передает Интерфакс.

В Минфине не стали комментировать возможное целевое назначение обсуждаемого кредита, в частности, на компенсацию потерь Беларуси от налогового маневра в нефтяной сфере РФ.

9 сентября Владимир Путин после переговоров с Лукашенко заявил, что "общий объем кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то около $630 млн".