Последнее обновление: 14.07.2021 17:40

Кремль не стал называть объемы кредитной поддержки Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал озвучивать объемы кредитной поддержки режима Лукашенко в связи с налоговым маневром в России, сославшись на то, что эта сумма еще будет уточняться.

"… будет уточняться, я поэтому сейчас воздержусь от названия какой-то суммы", - сказал он журналистам, передает ТАСС.

По словам Пескова, сумма кредитной поддержки будет уточнена «в ближайшее время».

"Работа ведется и двусторонняя, и по линии правительств. Там [вице-премьер] Оверчук работает, премьеры тоже работают. Поэтому работа ведется на постоянной основе", - уточнил он.

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