МИД Беларуси отреагировал на санкции рассказом об утопичных образах и комичных фантиках

МИД Беларуси в связи с принятием очередных санкций ЕС выступил с заявлением, в котором назвал главную цель гибридной агрессии ЕС и пригрозил ответными мерами.

«Понятно, что главная цель гибридной агрессии ЕС – задушить белорусов, подчинить их волю и лишить суверенитета, заменив его образами и фантиками. Это изначально было утопично, а сейчас и вовсе комично. Чем раньше в головы тех европейских чиновников, которые все еще способных к критическому мышлению, придет это осознание, тем меньше глобальных бед они натворят», - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД РБ А.Глаза.

«Еще раз хотел бы напомнить, что односторонние принудительные меры прямо нарушают международное право, идут вразрез с обязательствами стран-членов ЕС в рамках универсальных и региональных международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ. На все недружественные шаги белорусской стороной будет дан адекватный ответ. Как и в предыдущих ситуациях, руководство страны предпримет эффективные меры, чтобы эти акты экономической агрессии практически не влияли на жизнь белорусов», - сказано в заявлении.

МИД РБ также обвинил Евросоюз в усугублении проблемы мирового голода.

«…когда Евросоюз начал активно пытаться решать словами проблему мирового голода, введение санкций против крупнейшего мирового производителя калийных удобрений было ожидаемо. В этот раз уйти от ответственности не удастся. Мы будем постоянно напоминать, что в усугублении проблемы мирового голода из-за нехватки удобрений, увеличении количества жертв этой беды виноваты чиновники Евросоюза», - заявил Глаз.