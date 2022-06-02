ООН согласилась изменить официальное название Турции

Спикер ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что они получили письмо министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу по имени Генерального секретаря Антониу Гутерриша с просьбой использовать "Türkiye" вместо "Turkey" на международной арене.

Спикер сказал, что изменение названия страны вступило в силу с момента получения письма.

Чавушоглу объявил об официальном представлении письма ООН и другим международным организациям во вторник.

"Совместно с нашим Директоратом коммуникаций мы успешно подготовили для этого хорошую почву. Мы дали возможность ООН и другим международным организациям, странам увидеть это изменение в использовании "Türkiye"", - сказал Чавушоглу.

Предложение по ребрендингу страны было начато в прошлом году, и президент Турции заявил, что она "наилучшим образом представляет и выражает культуру, цивилизацию и ценности турецкой нации".