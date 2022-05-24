В море скопилось рекордное количество танкеров с «ненужной» нефтью из России

Около 62 млн баррелей флагманской российской сырой нефти марки Urals находятся на судах в море, сообщает агентство Reuters со ссылкой на аналитические данные компании Vortexa.

Это рекордный показатель.

Невостребованность российской нефти вызвана запретом на импорт со стороны США и других стран в связи с проведением спецоперации на Украине, отмечает агентство. Другие страны избегают покупки российской нефти, опасаясь возможных санкций.

Объем сырой нефти марки Urals, находящейся в море, в три раза превышает средний показатель до начала спецоперации, хотя экспорт российской нефти морским путем в мае снизился до 6,7 млн баррелей в сутки — это на 15% меньше февральских поставок, уточнили в агентстве.

«Общие цифры, свидетельствующие о том, что российский экспорт по-прежнему относительно высок, не отражают всей картины», - заявил управляющий директор Vortexa Americas Клэй Сейгл.

По его словам, российская нефть в море продолжает накапливаться.

Количество танкеров Urals без определенного пункта назначения в море составляет 15% от общего количества, что также является рекордом, подчеркнул эксперт. Часть нефти может следовать к анонимным покупателям, не исключил Сейгл.

Доходы России от продажи нефти выросли на 50% в 2022 году, несмотря на введение торговых ограничений и отказ нефтеперерабатывающих компаний от российских поставок, сообщал Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства.