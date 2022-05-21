Последнее обновление: 21.05.2022 11:17

Сербия присоединилась к санкциям ЕС в отношении Беларуси в связи с вторжением в Украину

Сербия присоединилась к санкциям, введенным в апреле Европейским Союзом против Беларуси из-за «участия Беларуси в российском вторжении в Украину”.

Речь идет о решении Совета ЕС 2022/579, которое было принято 8 апреля, а через две недели, 22 апреля, на сайте совета было объявлено, что Сербия, Албания, Черногория, Северная Македония и Босния и Герцеговина присоединились к санкциям.

Это второй раз, когда Сербия выполняет санкции ЕС, связанные с войной в Украине, после мартовского решения распространить ограничительные меры на бывшего президента Украины Виктора Януковича и ведущих членов украинского руководства с 2010-2014 годов.



<Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование