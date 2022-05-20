В Австралии и Канаде выявили первые случаи заражения обезьяньей оспой

В Канаде подтвердили два случая заражения людей обезьяньей оспой, в Австралии подозревают заражение одного человека, сообщается на сайтах министерств здравоохранения этих двух стран.

«Провинция Квебек была уведомлена о том, что два образца, полученные Национальной микробиологической лабораторией, дали положительный результат на оспу обезьян. Это первые два случая, подтвержденные в Канаде», — говорится в сообщении ведомства.

Квебек — одна из восточных провинций страны, на юге она граничит с США. В министерстве отметили, что недавно американец, который мог быть заражен оспой, посетил один из городов провинции, Монреаль, передает РБК.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, впервые выделенное в 1958 году. Большинство случаев выявлялось в Африке: как правило, заражались подростки до 16 лет. Исследования показали, что обезьянья оспа в значительной степени схожа с натуральной. Летальность болезни составляет примерно 10%, среди возможных осложнений — энцефалит, менингоэнцефалит, пневмония, сепсис. Вакцина от натуральной оспы дает частичный иммунитет к распространенному среди обезьян варианту вируса.

В Австралии вероятный случай заражения оспой обезьян выявили у вернувшегося из Европы путешественника.

«Через несколько дней после возвращения в Сидней у мужчины в возрасте 40 лет развилась легкая болезнь. Впоследствии он сообщил своему врачу о симптомах, клинически сходных с обезьяньей оспой», — сообщили в Минздраве Австралии. По результатам срочного тестирования у мужчины выявлено заражение данным видом оспы, однако проводится второе подтверждающее исследование, пациент изолирован, добавили там.

Ранее случи заражения оспой обезьян зафиксировали в США и Европе. В Великобритании 7 мая выявили один случай заражения — у человека, вернувшегося из Нигерии. В США случай инфицирования зарегистрировали 18 мая у вернувшегося из Канады пациента.