В Эстонии стартуют масштабные военные учения с участием 10 стран

В Эстонии в понедельник начинаются масштабные учения Siil 2022 ("Еж 2022"), в которых примут участие более 15 000 военнослужащих из 10 стран.

Об этом идет речь в сообщении Сил обороны Эстонии, сообщает "Европейская правда".

В учениях принимают участие около 7100 резервистов, 2500 солдат-срочников, 2000 военнослужащих-контрактников и 4200 солдат союзников из 10 стран. Задействованы сотни единиц техники, в том числе бронетехника, БМП, танки, корабли, вертолеты и самолеты.

Целью маневров является проверка боеспособности и оценка международного взаимодействия при реагировании на разные угрозы. Отличительной чертой учений станет акцент на региональном сотрудничестве.

В маневрах будут задействованы американские, британские и польские ракетные системы, а география учений охватит территорию от датского острова Борнхольм до северной Латвии.

Завершатся учения 3 июня.

Одновременно в Эстонии и вблизи нее проводится еще несколько учений. Латвия организует учения Namejs, в рамках которых, в частности, отрабатываются трансграничное сотрудничество и совместные с Силами обороны Эстонии процедуры командования.

В рамках учений Defender Europe морские пехотинцы будут взаимодействовать с эстонскими военнослужащими на Сааремаа, пройдут боевые стрельбы на море. Штаб Северной дивизии НАТО проведет учения Knight Legion.