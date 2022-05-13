Еще одного белоруса экстрадировали из России в нарушение 39 правила ЕСПЧ

46-летнего Михаила Зубкова забрали из московского СИЗО 13 мая и увезли в Беларусь, сообщила его адвокат Роза Магомедова.

Сегодня Зубкова должны были освободить - срок ареста истекал 14 мая. Это произошло в нарушение 39 правила ЕСПЧ. Данная мера принимается судом, если существует "очевидная и неизбежная угроза непоправимого вреда жизни и здоровью" высылаемого человека. В этом случае власти не могут выдать его до вынесения окончательного решения ЕСПЧ.

Как сообщает BBC, Магомедова уведомила все органы о решении ЕСПЧ - Верховный суд, генпрокуратуру, ФСИН, пограничную служба ФСБ, МВД. Но решение ЕСПЧ проигнорировали - по словам защитников Зубкова, сегодня в 6 утра его передали белорусским спецслужбам, а в 10 утра посадили на самолет.

“Его просто украли с тюрьмы. Хотя все были уведомлены”, - говорит брат Зубкова Алексей.

Михаил Зубков уехал из Беларуси в Москву в июле 2021 года, отсидев 15 суток административного ареста за участие в оппозиционном митинге в Гомеле осенью 2020 года. Зубков не подозревал, что его привлекут снова.

Мужчину объявили в розыск уже из-за уголовного дела по статье о применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. По версии следствия, на акции в Гомеле Зубков "нанес удар в области груди" сотруднику местного ОМОНа. На той акции Михаил пострадал сам, говорит его брат: ему в глаза распылили слезоточивый газ и жестко задержали. BBC отмечает, что располагает видеозаписью, на которой группа людей идет в направлении силовиков и выкрикивает "Жыве Беларусь", в ответ силовики распыляют газ и взрывают светошумовые гранаты.

Зубкова задержали в московском метро спустя год после акции в Гомеле, 29 октября 2021 года. "Он не прятался ни от кого. Он говорил, что не считает себя виноватым. У него была возможность уехать в Польшу. Он поехал в Россию зарабатывать деньги в семью", - говорил брат Алексей.

В Беларуси Зубкову грозит до 7 лет по ст. 364 УК РБ.