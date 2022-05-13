Суд в Гааге отказался возбуждать дело по показаниям польского дезертира

Международный суд в Гааге отказал в рассмотрении дела по показаниям бежавшего в Беларусь польского солдата Эмиля Чечко об убийствах беженцев на польско-белорусской границе.

Документы в Гаагу подал белорусский «не провластный» центр "Системная правозащита".

"Гаагский трибунал отказал в рассмотрении дела по факту свидетельств польского солдата Эмиля Чечко о массовых убийствах беженцев на польско-белорусской границе", - говорится в сообщении центра.

Военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии ВС Польши Эмиль Чечко перешел на белорусскую сторону границы 16 декабря минувшего года и попросил убежища в Беларуси. Он сообщил, что во время его службы на границе в июне минувшего года польскими силовиками могло быть убито от 200 до 700 мигрантов. В конце января текущего года Чечко сообщил, что обратился с заявлением в Гаагский трибунал.

17 марта Чечко был найден мертвым по месту проживания в Минске. Белорусские эксперты тогда не исключали насильственного характера смерти. Для установления точной причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза. 5 мая Чечко был похоронен на польском военном кладбище в Вилейском районе Минской области.