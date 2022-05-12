США не будут передавать Киеву данные о военном руководстве РФ и целях вне границ Украины

Соединенные Штаты не будут передавать Киеву данные о военном руководстве России и целях за пределами границ Украины, сообщает The Washington Post.

"Администрация разработала руководство по обмену разведданными, которое направлено на то, чтобы избежать усиления напряженности между Вашингтоном и Москвой", - пишет издание.

По словам официальных лиц, руководство разведки наложило два запрета на виды информации, которыми США могут делиться с Украиной.

Во-первых, отмечает издание, Вашингтон не может предоставлять Киеву подробную информацию, которая помогла бы Украине "лишить жизни представителей российского военного командования". Это касается среди прочих начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и министра обороны РФ Сергея Шойгу, уточняет газета.

При этом данный запрет не распространяется на российских офицеров, включая генералов. Однако высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что американское правительство все же решило не предоставлять Украине данные о местонахождении российских генералов.

Во-вторых, сообщили собеседники газеты, Вашингтон не будет предоставлять Киеву любую информацию, которая помогла бы Украине атаковать российские цели за пределами границ Украины.

Уточняется, что данное правило предназначено для того, чтобы "удержать США от участия в атаках, которые Украина может предпринять на территории России".

Согласно изданию, информация о местоположении и передвижениях российских войск поступает на Украину в режиме реального времени. Она включает спутниковые снимки и отчеты, полученные из конфиденциальных источников в США.

Отмечается, что предоставляемая США информация предназначена для защиты Украины. Тем не менее официальные лица США имеют ограниченный контроль над тем, как украинские военные используют военную технику и разведданные.

"Это рискует спровоцировать Кремль на ответные действия против Соединенных Штатов и их союзников и усиливает угрозу прямого конфликта между двумя ядерными державами", - пишет издание.

Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации сообщила, что США предоставили разведданные вооруженным силам Украины, которые те использовали для уничтожения высокопоставленных офицеров ВС РФ, передает ИНтерфакс.

Между тем представитель Пентагона отверг данную информацию.

"Мы не предоставляем разведданные о местонахождении высокопоставленных военачальников на поле боя и не участвуем в принятии решений о выборе целей ударов украинских вооруженных сил", - заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.