Пентагон не подтверждает передачу Украине координат крейсера "Москва"

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не передавали украинским ВС информацию о координатах крейсера "Москва", затонувшего после атаки.

"Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что и произошло в этом случае", - заявил Кирби, которого цитирует газета The New York Times.

В четверг в американских СМИ со ссылкой на разные источники появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера "Москва". Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположении корабля, другие - что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.

Вместе с тем, Кирби фактически подтвердил еще одну деталь, которая содержалась во всех публикациях СМИ: решение об обстреле российского крейсера украинцы приняли сами и США об этом решении заранее не знали.