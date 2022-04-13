США поделятся с Украиной расширенными разведданными

Администрация президента США Джо Байдена значительно расширяет разведывательные данные, которые передают Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Байдена, передает УНИАН.

Издание отмечает, что американская разведка будет передавать Украине расширенные данные, чтобы военные могли атаковать подразделения оккупантов на неподконтрольной части Донбасса и в аннексированном Крыму, а также смогли потенциально вернуть эти территории.

Через некоторое время материал отредактировали, убрав часть о потенциальном возвращении территорий Донбасса и Крыма, но первая версия сохранилась в кэше Google.

Новые указания по передаче расширенных разведывательных данных появились после того, как Вашингтон решил передать Украине значительное количество вооружения, в частности артиллерийские системы. Ожидается, что детали о пакете военной помощи на 750 млн долларов озвучат уже сегодня.

"Решение предоставить больше разведывательных данных и артиллерию знаменует собой изменение подхода администрации Байдена к конфликту. Это произошло спустя несколько недель после того, как Киев просил США и НАТО предоставить тяжелое вооружение, чтобы дать отпор России", - пишет издание.

По словам чиновников, офис директора национальной разведки разрабатывает инструкции по обмену разведывательными данными, а Пентагон выдает параллельный документ для военных операторов.

В прошлый раз американская разведка разрабатывала такие инструкции, когда США прогнозировали атаку на Киев с целью свержения президента Украины Владимира Зеленского.

Исходя из этих предположений, США поделились с Киевом разведывательными данными о российских мощностях на Донбассе и Крыму, но не предоставили данных о целях, которые бы позволили украинской армии осуществить наступательные действия, чтобы вернуть те территории, которые РФ оккупировала в 2014 году.

Сейчас Россия сосредоточила силы для наступления на Донбассе, поэтому республиканские законодатели призвали предоставить Киеву больше разведывательных данных, а администрация пересмотрела договоренности по обмену информацией.

Глава Пентагона Ллойд Остин, выступая перед Комитетом Сената по вооружению, намекнул на изменения в системе обмена разведывательными данными. Он отметил, что США готовят "обновленные указания".

Остин отметил, что в старых указаниях было "непонятно", что эти данные могут помочь украинцам вернуть оккупированный Донбасс и аннексированный Крым.

На следующий день после выступления Остина разведка и Пентагон обновили указания.