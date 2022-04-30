Пентагон: США начали обучение украинских военных в Германии

США приступили к дополнительной подготовке украинских воинов на американских военных объектах в Германии.

"Эти усилия основываются на начальной артиллерийской подготовке, которую украинские войска уже прошли в других местах, а также включают подготовку по радарным системам и бронетехнике, о которой недавно было объявлено в рамках пакетов помощи в сфере безопасности", - сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, которого цитирует CNN.

По его словам, Германия является одним из трех мест, которые США используют для обучения украинских военных за пределами Украины. Информации о других странах не раскрывать не стал.

Он добавил, что обучение проводит Национальная гвардия Флориды.

"Недавнее воссоединение этих военнослужащих Национальной гвардии Флориды с их украинскими коллегами, как нам сказали, было эмоциональной встречей, учитывая те крепкие связи, которые образовались, когда они жили и работали вместе до временного расставания в феврале", - отметил Кирби.