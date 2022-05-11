Последнее обновление: 11.05.2022 16:06

Посольство Чехии возобновит выдачу виз беларусам

Посольство Чехии в Минске скоро возобновит выдачу виз беларусам, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавски на встрече со Светланой Тихановской.

В начале марта Чехия прекратила прием и обработку заявлений на получение виз (за исключением гуманитарных) и разрешений на долгосрочное и постоянное проживание для граждан Беларуси из-а поддержки белорусскими властями российского вторжения в Украину.

Как сообщила пресс-служба Тихановской, в ходе визита в Чехию также удалось договориться с чешскими властями об исключении Беларуси из закона, который сделал бы миграцию белорусов в Чехию невозможной.

«Моя задача заключалась в том, чтобы донести мысль… что нельзя наказывать белорусов за действия Лукашенко, что народ и режим — это не одно и то же, что Беларусь и Россия — это не одно и то же. … Беларусы никакой угрозы для Чехии не несут», - цитируют Тихановскую зарубежные медиа.

Также сообщается, что Тихановская проведет встречи с президентом, премьером, главой парламента, ключевыми министрами Чехии и мэром Праги.

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