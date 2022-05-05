Разведка Британии: Россия может использовать белорусские учения для сдерживания Украины

Британская разведка не считает, что внезапные учения в Беларуси представляют угрозу ее соседям, но РФ может использовать их, чтобы удержать украинских военных на Севере.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в ежедневном обзоре Минобороны Британии.

Британская разведка обратила внимание на то, что белорусские сухопутные войска перемещаются из гарнизонов в поля для учений. Отмечается, что соответствует сезонным нормам, поскольку Беларусь в мае входит в кульминацию своего цикла зимних учений

"Россия, вероятно, постарается раздуть угрозу, которую представляют Украине эти учения, чтобы удержать украинские силы на Севере, не давая им участвовать в битве за Донбасс" - говорится в обзоре.

"Пока не ожидается отклонение от нормальной деятельности, что может представлять угрозу для союзников и партнеров" - отмечают в свою очередь в британской разведке.