Европарламент проголосовал за реформу выборов в ЕС

Европейский парламент проголосовал за пересмотр правил выборов в ЕС, который расширит роль людей в выборе президента Еврокомиссии и позволит им голосовать за общеевропейских депутатов Европарламента.

В соответствии с системой, разработанной депутатами Европарламента, каждый избиратель будет иметь два голоса: один для избрания депутатов Европарламента в национальных округах и один в округе ЕС, от которых избираются 28 дополнительных мест.

Чтобы обеспечить сбалансированное географическое представительство в этих списках, государства-члены будут разделены на три группы в зависимости от численности их населения, сообщает "Европейская правда".

Списки будут заполняться кандидатами из этих групп пропорционально. Общеевропейские списки кандидатов должны представляться европейскими избирательными образованиями, такими как коалиции национальных политических партий и/или национальные ассоциации избирателей или европейские политические партии.

Другие предложения выборов включают: 9 мая - общеевропейский день голосования; право баллотироваться на выборах для всех европейцев от 18 лет и старше; минимальный избирательный порог в 3,5% является обязательным для округов с 60 и более местами; равный доступ к выборам для всех граждан, в том числе с ограниченными возможностями, и возможность голосования по почте, а также право граждан голосовать за председателя Еврокомиссии в системе "ведущего кандидата" через общеевропейские списки.

Для надзора за процессом и обеспечения соблюдения новых правил будет создан новый Европейский избирательный орган.

Законодательная инициатива парламента должна быть единогласно одобрена Советом ЕС. Затем она вернется в парламент, чтобы депутаты Европарламента могли дать свое согласие, прежде чем документ будет одобрен всеми государствами-членами в соответствии с их конституционными требованиями. Переговоры с Советом начнутся, когда государства-члены примут свою позицию.