Более 10 тыс. жителей Литвы и Латвии воспользовались безвизом

За 2 недели безвизовым въездом в Беларусь воспользовались 10785 жителей Литвы и Латвии, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«За две недели "безвизовой возможностью" воспользовались 10785 иностранцев: 7259 граждан Литвы, 2503 гражданина и 1023 негражданина Латвии», - говорится в сообщении ведомства.

Госпогранкомитет не уточняет, как учитывает статистику в случае многократных въездов одним и тем же жителем Литвы или Латвии, который, к примеру, использует безвиз для челночного бизнеса.

С 15 апреля в Беларуси действует безвизовый режим для граждан (неграждан) Латвии и Литвы. Он продлится до 15 мая.