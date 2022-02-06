Беларусь на 3 месяца ограничила экспорт лука, капусты и яблок

Совмин Беларуси ввел лицензирование на экспорт лука, белокочанной капусты и яблок вне зависимости от страны происхождения за пределы страны.
Разовые лицензии на экспорт будет выдавать МАРТ РБ по согласованию с облисполкомами.
Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи и перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок.
Ранее, власти установили предельные цены на картофель, капусту, лук, свеклу, морковь и яблоки белорусского происхождения.