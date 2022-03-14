Белгоспищепром лишился 8,5% экспорта из-за войны в Украине

Предприятия концерна «Белгоспищепрома» потеряли 8,5% экспорта из-за войны в Украине, при этом у отдельных предприятий на Украину приходилось до 70% экспорта.

«Если говорить об экспорте на территорию Украины, в структуре общего экспорта концерна эта доля составляла 8,5%. Это не такой существенный объем, но если рассматривать по отдельности некоторые предприятия, то экспорт на Украину доходил до 70%. Можно говорить, что для отдельных предприятий это существенная потеря», —сообщил в эфире белорусского ТВ председатель концерна Олег Жидков.

«На сегодняшний день деловые или партнерские отношения поставлены на паузу и, к сожалению, невозможны», — констатировал он.