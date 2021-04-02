Россия поставила в Беларусь в 1 квартале 2021 года 3,6 млн тонн нефти

Российские нефтяные компании в I квартале 2021 года увеличили поставки нефти в Беларусь в 2,47 раза до 3,597 млн тонн, в марте поставки составили 1,237 млн. тонн.

В целом, экспорт нефти из России за 3 месяца 2021 года упал на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 52,89 млн тонн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК. В марте экспорт нефти снизился на 17,6% до 17,699 млн тонн.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье по системе «Транснефти» в январе - марте этого года уменьшился на 24,8% - до 38,778 млн тонн, в марте - на 25,4%, до 13,022 млн тонн.

Транзит нефти в первом квартале вырос на 7,3% до 4,524 млн тонн. В марте показатель увеличился на 2,5% и достиг 1,794 млн тонн.

Транзит Беларуси в I квартале 2021 года составил 418,3 тыс. тонн (в марте - 145,8 тыс. тонн), Казахстана - 3,46 млн тонн (1,32 млн тонн), Азербайджана - 169,45 тыс. тонн (169,3 тыс. тонн), Туркменистана - 480,71 тыс. тонн (160,25 тыс. тонн).

На внутренний рынок в январе - марте 2021 года поставлено 69,476 млн тонн нефти, что на 6,6% меньше, чем годом ранее. В марте на внутренний рынок поставлено 24,491 млн тонн нефти (снижение на 3,8%).