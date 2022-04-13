Мировые трейдеры сократят закупки российской нефти с 15 мая

Крупные мировые нефтетрейдеры планируют сократить закупку нефти и нефтепродуктов у российских государственных нефтяных компаний уже с 15 мая, чтобы избежать нарушения санкций Европейского Союза в отношении России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Санкции ЕС исключают закупки нефти у "Роснефти" и "Газпромнефти", перечисленные в законодательстве и относящиеся к "строго необходимым" для обеспечения энергетической безопасности Европы. Трейдеры сокращают закупки, чтобы соблюсти требования с 15 мая, когда вступят в силу ограничения ЕС.

Отмечается, что включение в список санкций российской государственной инфраструктурной компании "Транснефть", которой принадлежат ключевые порты и трубопроводы, еще больше усложнит любые будущие продажи.

Trafigura, крупный покупатель российской нефти, заявила, что "полностью соблюдает все применимые санкции": "Мы ожидаем, что с 15 мая наши объемы торговли будут еще больше сокращаться".

Vitol, еще один крупный покупатель, отказался комментировать крайний срок 15 мая. Ранее компания заявила, что объемы торговли российской нефтью "значительно сократятся во втором квартале по мере сокращения текущих срочных договорных обязательств", и к концу 2022 года она прекратит торговать российской нефтью.

Другие покупатели российской нефти, Gunvor и Glencore, также отказались комментировать влияние крайнего срока.

Война в Украине и санкции против России привели к тому, что многие западные покупатели российской нефти, такие как Shell, прекратили новые спотовые закупки. Нефтепереработчики в Европе все меньше хотят перерабатывать российскую нефть.

Отмечается, что это уже подорвало российский экспорт, хотя закупки Индией и Турцией частично компенсировали недостаток. Продажи в Китай также продолжаются, передает УНИАН.

Согласно плану отгрузки, объемы "Роснефти" и "Газпром нефти" в апреле составили 29 млн баррелей, или почти 1 млн баррелей в сутки, что составляет более 40% от общего объема экспорта сырой нефти марки Urals из западных портов России в апреле.