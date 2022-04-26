Власти Индии грозят блокировкой СМИ из-за фейков о войне в Украине

Правительство Индии призвало медиа прекратить публиковать ложную информацию о военных действиях на Украине, которая угрожает национальной безопасности и «отношениям с дружественными странами».

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на циркулярное письмо за подписью Врунды Махонара Десаи, главы департамента вещания Министерства информации и вещания частным телеканалам от 23 апреля. Ведомство пригрозило запретить трансляцию любого канала.

В приложении к письму с названием «Освещение российско-украинского конфликта» министерство обозначило, что телеканалы использовали скандальные заголовки, а журналисты выдвигали необоснованные претензии и преувеличивали суть новостных сообщений с целью подстрекательства. По версии ведомства, ведущие каналы неправильно цитировали источники информации и искажали данные о военных действиях.

Индийское Мининформации привело в пример десять пример передач и новостных сюжетов об Украине, которые вышли в эфир с 18 по 22 апреля. Чиновники посчитали самыми недопустимыми и ложными такие заголовки как «Россия готова к ядерной атаке на Украину», «Зеленский боится «ядерного» Путина», «Российские СМИ сообщили, что третья мировая война уже началась», «С Мариуполем покончено. Полностью и окончательно». Они обвинили журналистов в пропаганде войны.

В то же время власти сочли, что индийские телеканалы публикуют сфабрикованные видео и фото. Одним из примеров стала популярное ток-шоу «Arnab Goswami Global Debate» на Republic TV, которая выходит несколько раз в неделю и содержит обсуждение «агрессии России против Украины», «геноциде в отношении украинского народа» и «планах Путина продолжать войну до Арктики» с экспертами из США, Великобритании, Польши и Украины.

В одном из выпусков ведущий Арнаб Госвами назвал массовые убийства в украинской Буче «геноцидом», а репортеры на месте событий заявили, что провели расследование, которое «подтвердило совершенные Россией ужасные преступления», передает РБК. После этого западные эксперты начали дискуссию о том, что власти Индии должны дать оценку действиям России.