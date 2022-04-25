Минобороны РБ начало отправлять призывников в войска

В Беларуси началась отправка граждан, призванных на срочную военную службу в ходе весеннего призыва, в соединения и воинские части Вооруженных Сил, другие войска и воинские формирования.

«В первый день отправки в войска направлено около 1 000 призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, 72 ОУЦ и Минской военной комендатуры. Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь планируется направить около 10 000 человек. Кроме того, для прохождения службы в резерве в этот же период планируется направить около 200 человек», - говорится в сообщении ведомства.

В соответствии с законодательством вызову на призывные комиссии весной текущего года подлежит около 43 тыс. граждан призывного возраста.

«В настоящее время проводится медицинское освидетельствование призывников. Районными (городскими) призывными комиссиями в отношении граждан уже принято более 23 тысяч решений. Предоставлено более 13 тысяч отсрочек, большую часть из которых — более 87 % составляют отсрочки для продолжения образования», - также сказано в сообщении.

Отправка нового пополнения в войска продлится по 16 мая 2022 года. Военная присяга у вновь прибывшего пополнения в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил пройдет 21 мая 2022 года.