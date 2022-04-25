Эммануэль Макрон переизбран президентом Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон уверенно одолел ультраправую соперницу Марин Ле Пен во втором туре выборов и останется во главе второй крупнейшей страны ЕС еще на пять лет.

После подсчета 100% голосов, Макрон набирает 58,55%, Ле Пен - 41,45%.

Однако общий результат выборов неутешителен для сторонников Макрона, поскольку голосование в первом туре продемонстрировало раскол в обществе и рост популярности ультраправых и крайне левых, что угрожает Макрону потерей большинства в Национальном собрании и контроля над правительством после июньских парламентских выборов, сообщает BBC.

Впервые за 20 лет французский президент остался у власти, а не отправился на покой после первого срока в стране, где нелюбовь к высшему руководству давно стала чертой национального характера. Отчасти ему помогло то, что соперником была одиозная фигура Ле Пен, и многие французы во втором туре выбирали из двух зол меньшее.

Это не отменяет того факта, что Макрон вышел лидером в первом туре, где протестного голосования за него не было, и собрал 28% голосов, а перед выборами его рейтинг превышал 40%, что невиданно для французских президентов со времен Жака Ширака.

Однако два других рекорда нынешней кампании подпортили праздник Макрону.

Во-первых, голосовать не пошли 28% французов - такого массового бойкота не было с 1969 года. А во-вторых, разрыв с Ле Пен во втором туре сократился вдвое по сравнению с победой пятилетней давности, а в первом туре за двух ультраправых кандидатов голоса отдали 30% избирателей. Так мощно они не выступали никогда, и потому Ле Пен назвала свое поражение "оглушительной победой".

Макрон признал, что страна расколота, и в триумфальной речи пообещал быть президентом всей нации.

"Тем, кто голосовал за меня, но не за мои идеи, а ради того, чтобы не пустить во власть ультраправых - я перед вами в долгу. Я больше не кандидат одного лагеря, я - президент всех", - сказал Макрон.

Таким образом он фактически подтвердил предположение экспертов, что 44-летнему президенту придется адаптировать свой бескомпромиссный стиль ко второму сроку, стать мягче и чаще искать широкой поддержки, прежде чем выступать с бодрыми инициативами - как внутри страны, так и на европейской арене.

Макрон фактически стал лицом ЕС в последние годы, после того как задиристые британцы устроили brexit, а крупнейшая из оставшихся 27 стран союза, Германия, проводила на покой Ангелу Меркель, главного тяжеловеса европейской политики 21 века.

Макрон еще на заре первого срока бросился обрисовывать контуры великого будущего Европы, чем снискал славу выскочки и сравнение с Наполеоном. Он обещал и впредь не оставлять попыток укрепить ЕС - крупнейший на планете политический союз с населением под полмиллиарда человек и вторую после США экономику мира.

Союзники Франции остались довольны победой Макрона над Ле Пен с ее неприязнью к ЕС и НАТО.

Итальянский премьер Марио Драги назвал итоги выборов "прекрасной новостью для всей Европы", немецкий канцлер Олаф Шольц - "убедительным вотумом доверия Европе", а премьер-министр Испании Педро Санчес сказал, что "французы поддержали свободный, сильный и справедливый Европейский союз".

"Победила Европа. Победила демократия", - сказал он.

Американский президент Джо Байден назвал Францию "нашим старейшим союзником и ключевым партнером" и добавил, что готов продолжить тесно сотрудничать с ней, "в том числе в поддержке Украины и защите демократии".