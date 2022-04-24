Последнее обновление: 24.04.2022 12:38

Европейский союз хочет возобновить торговые переговоры с Индией из-за России

Европейский союз хочет возобновить торговые переговоры с Индией, чтобы попытаться дать южноазиатской стране реальную альтернативу диверсификации за счет отказа от сближения с Россией, сообщает Bloomberg.

«ЕС планирует возобновить торговые переговоры с Индией с целью предоставить южноазиатской стране альтернативу для диверсификации», - пишет издание со ссылкой на источники.

По словам источника, в дополнение к торговле ЕС намерен создать технологический совет с Индией, который будет заниматься общей координацией общих правил защиты данных пользователей, регулированием социальных сетей и развитием цифровизации.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 25 апреля. Евросоюз является третьим по величине торговым партнером Индии, и на его долю приходится 62,8 млрд евро торговли товарами.



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