Последнее обновление: 23.04.2022 09:49

Минобороны РФ сообщило о потерях л/с на крейсере «Москва»

Из состава экипажа затонувшего в Черном море крейсера «Москва» погиб один человек, еще 27 пропали без вести, сообщило Министерство обороны России.

396 членов экипажа были эвакуированы, утверждает ведомство.

«В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство настаивает на официальной версии, согласно которой пожар на крейсере привел к детонации боезапаса. О причинах пожара ничего не говорится.

Украинские официальные лица намекали, что "Москва" была атакована украинскими береговыми крылатыми ракетами "Нептун".

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