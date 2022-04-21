Путин приказал Шойгу не штурмовать промышленную зону завода «Азовсталь» после того, как министр обороны РФ доложил о взятии Мариуполя.

«Вооружёнными Силами Российской Федерации и силами народной милиции Донецкой Народной Республики освобождён Мариуполь. Остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь», - доложил Шойгу.

«На момент окружения 11 марта общая численность группировки ВСУ и националистических формирований, а также иностранных наёмников, которых тоже было достаточно, составляла более 8100 человек. В ходе освобождения города более четырёх тысяч уничтожены, 1478 сдались в плен, оставшаяся группировка – более двух тысяч – блокирована в промзоне завода «Азовсталь», - отрапортовал Шойгу.

Он также сказал, что на зачистку промзоны «Азовсталь» «требуется порядка трёх-четырёх дней».

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», - ответил Путин.

«Есть», - сказал Шойгу.

«Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», - приказал Путин.

«Есть», - ответил Шойгу.