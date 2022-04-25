Украина опровергла договоренности о гуманитарных коридорах из "Азовстали"

Вице-премьер Украины по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что никаких договоренностей об открытии гуманитарных коридоров из Азовстали не существует.

«Мы просим, чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного Комитета Красного Креста. Надеемся на результативность переговоров Генерального секретаря ООН с российскими представителями", - уточнила она условия для открытия гумкорридора из находящейся в Мариуполе Азовстали.

По ее словам, Минобороны РФ « снова, впрочем, как и всегда, цинично солгало».

Ранее, Минобороны РФ заявило, что с 14:00 откроет гуманитарный коридор для выхода гражданских лиц, о которых ранее заявлял Киев, с завода «Азовсталь» в Мариуполе. При этом, ведомство потребовало подтвердить готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции поднятием белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях «Азовстали».