Последнее обновление: 25.04.2022 13:12

Жертвами российского вторжения в Украину стали уже 215 детей

Из-за вооруженной агрессии России 215 детей погибли в Украине, сообщает генпрокурора Украины.

"По состоянию на утро 25 апреля 2022 года более 606 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, 215 детей погибли и более 391 ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

1500 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. 102 из них полностью разрушены.

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