Издатель Vogue, GQ и Tatler прекратил работу в России

Издательский дом Condé Nast (Vogue, GQ, Tatler, AD и Glamour и др.) перестанет издавать свои журналы в России, сообщается на его сайте.

«Сегодня мы сообщили нашим российским коллегам о сложном решении расторгнуть договор о франшизе и прекратить издаваться в России», — говорится в сообщении.

Причинами такого решения в Condé Nast назвали события на Украине, а также принятый в России после начала военного вторжения в Украину закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российской армии.

В компании добавили, что хоть и предпринимают шаги, необходимые для прекращения деятельности в стране, но ожидают, что около 10% сотрудников в России останутся работать, чтобы закрыть «определенные невыполненные обязательства», передает РБК.

Медиагруппа Condé Nast работала на российском рынке с 1998 года. Она выпускает семь глянцевых изданий премиум-сегмента: Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour и Glamour Style Book. Общий охват аудитории брендов холдинга на всех платформах, по собственным данным издательского дома, составлял 25 млн ежемесячно.