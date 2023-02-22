Последнее обновление: 22.02.2023 21:17

Международная федерация журналистов приостановила членство России из-за войны

Исполнительный комитет Международной федерации журналистов принял "предварительное решение исключить" из организации представителей Союза журналистов России по итогом расследования его работы с начала войны в прошлом году.

"МФЖ - это организация, построенная на международной солидарности, на принципах сотрудничества между входящими в нее союзами и на уважении к правам всех журналистов, - цитируются в заявлении слова главы федерации Доминика Прадалье. - Российский союз журналистов, основав четыре филиала на аннексированных украинских территориях, явно нарушил эту солидарность и посеял раздор среди других входящих в организацию профсоюзов".

Членство в МФЖ представителей российских правительственных медиаресурсов уже становилось поводом для скандала, передает BBC.

В январе представители Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии объявили о выходе из федерации из-за того, что членами организации оставались представители контролируемых Кремлем ресурсов.

Ранее по теме


<Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование