Международная федерация журналистов приостановила членство России из-за войны

Исполнительный комитет Международной федерации журналистов принял "предварительное решение исключить" из организации представителей Союза журналистов России по итогом расследования его работы с начала войны в прошлом году.

"МФЖ - это организация, построенная на международной солидарности, на принципах сотрудничества между входящими в нее союзами и на уважении к правам всех журналистов, - цитируются в заявлении слова главы федерации Доминика Прадалье. - Российский союз журналистов, основав четыре филиала на аннексированных украинских территориях, явно нарушил эту солидарность и посеял раздор среди других входящих в организацию профсоюзов".

Членство в МФЖ представителей российских правительственных медиаресурсов уже становилось поводом для скандала, передает BBC.

В январе представители Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии объявили о выходе из федерации из-за того, что членами организации оставались представители контролируемых Кремлем ресурсов.